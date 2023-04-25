كرة يد - جراحة ناجحة لـ حميد في النمسا بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

عبد الرحمن حُميد - حارس مرمى الأهلي لكرة اليد في لقاء الزمالك

أجرى عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد ومنتخب مصر جراحة ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية عن إجراء اللاعب جراحة ناجحة متمنين له العودة السريعة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الرحمن حميد أجرى الجراحة على يد كريستيان فينك في النمسا، وهو الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق نجم كرة القدم.

أخبار متعلقة:
كرة يد - سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب الزمالك كرة يد - دربي جديد.. سيدات الأهلي ضد الزمالك في نهائي الكأس كرة يد - الخطيب يجتمع بـ ديفيز وجهاز الأهلي بعد التتويج بالثنائية المحلية يد – الأهلي: التتويج بثنائية الدوري والكأس بداية الحصاد

وتعرض عبد الرحمن حميد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك منذ أسبوعين تقريبا.

وجاء ذلك في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

وتألق عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي في أخر دقائق الشوط الأول وتصدى لرميتين جزائيتين متتاليتين كما تصدى لتسديدة قوية لأحمد الأحمر مع نهاية الشوط.

وشهدت الدقيقة السادسة من الشوط الثاني خروج حميد باكيا من ملعب المباراة بسبب الإصابة.

وحميد هو ثالث لاعب من فريق الأهلي لكرة اليد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد محمد لاشين في أغسطس الماضي، وسيف هاني "فوكس" في أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في نهائي الدوري الماضي بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر باللقب الغائب عنهم منذ 2018.

ونجح الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بالكأس على حساب سبورتنج بنتيجة 32-30.

وجمع الأهلي الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 2014.

وتوج فريق الأهلي بلقب كأس مصر أربع مرات في آخر خمس نسخ أقيمت.

ويستعد فريق يد الأهلي لخوض منافستي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو المقبل.

كرة يد الأهلي عبد الرحمن حميد الرباط الصليبي
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يكشف لـ في الجول عن تدعيمات بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - مؤهلة لكأس العالم للأندية.. الهدى السعودي يستضيف البطولة العربية الجزيري لـ في الجول: وافقت على الانضمام للزمالك في السوبر وكأس الكؤوس.. وعقبة أمام إتمام الصفقة خبر في الجول - يد الأهلي يتمم اتفاقه بتوقيع علي زين لتدعيم الفريق قاريا كرة يد - اجتماع أول بين باستور ولاعبي المنتخب كرة يد - سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب الزمالك كرة يد - دربي جديد.. سيدات الأهلي ضد الزمالك في نهائي الكأس كرة يد - الخطيب يجتمع بـ ديفيز وجهاز الأهلي بعد التتويج بالثنائية المحلية
أخر الأخبار
تين هاج: خسارة توتنام بالستة تقلقني 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: برونو فيرنانديز على رأس قائمة يونايتد في مواجهة توتنام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: مصيرنا أصبح بأيدينا.. والمباريات الـ3 المقبلة ستحدد طريق اللقب 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: المكافآت سلاح الرجاء لتخطي الأهلي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - باتلر يقود هيت للتأهل لمواجهة نيكس في نصف نهائي الشرق 50 دقيقة | كرة سلة
تقرير: تعليمات خاصة من نونو سانتو لـ طارق حامد في كلاسيكو السعودية 58 دقيقة | السعودية
التجربة الثانية.. رضا شحاتة مديرا فنيا لـ غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 2 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو 3 إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري 4 رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام وست هام