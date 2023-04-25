كرة يد - جراحة ناجحة لـ حميد في النمسا بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

أجرى عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد ومنتخب مصر جراحة ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية عن إجراء اللاعب جراحة ناجحة متمنين له العودة السريعة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الرحمن حميد أجرى الجراحة على يد كريستيان فينك في النمسا، وهو الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق نجم كرة القدم.

وتعرض عبد الرحمن حميد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك منذ أسبوعين تقريبا.

وجاء ذلك في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

وتألق عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي في أخر دقائق الشوط الأول وتصدى لرميتين جزائيتين متتاليتين كما تصدى لتسديدة قوية لأحمد الأحمر مع نهاية الشوط.

وشهدت الدقيقة السادسة من الشوط الثاني خروج حميد باكيا من ملعب المباراة بسبب الإصابة.

وحميد هو ثالث لاعب من فريق الأهلي لكرة اليد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد محمد لاشين في أغسطس الماضي، وسيف هاني "فوكس" في أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في نهائي الدوري الماضي بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر باللقب الغائب عنهم منذ 2018.

ونجح الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بالكأس على حساب سبورتنج بنتيجة 32-30.

وجمع الأهلي الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 2014.

وتوج فريق الأهلي بلقب كأس مصر أربع مرات في آخر خمس نسخ أقيمت.

ويستعد فريق يد الأهلي لخوض منافستي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو المقبل.