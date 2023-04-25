أنشيلوتي: لو لدينا التزام دفاعي سنفوز بكل مباراة.. ونعتذر لجماهير مدريد

ألقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد باللوم على عدم التزام فريقه الدفاعي في مواجهة جيرونا ما تسبب في الهزيمة.

وهُزم ريال مدريد أمام مضيفه جيرونا بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة قائلا: "لم نلعب بقوة مثل المباريات الأخيرة، وتركنا مساحات كبيرة وسجلوا هدفين من أول فرصتين.

وواصل "كنا نفقد السيطرة في الانتقالات وعلينا أن ننهض لأن كل شيء لدينا على المحك".

وعن الفارق مع برشلونة متصدر الترتيب قال: "من الصعب تقليل الفارق، نعتذر ولكن علينا أن نتطلع للأمام".

وأردف المدرب الإيطالي "إن كان لدينا التزام دفاعي فسنفوز في كل مباراة، لدينا جودة غير عادية ولكن يجب أن يكون الدفاع لديه التزام".

وأكمل "خرجنا في المباريات الماضية بشباك نظيفة، واليوم استقبلنا أربعة أهداف، إن لم يفهم اللاعبون ذلك الأمر سأكرره كل يوم بشأن الالتزام".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "نعتذر للجماهير ولكن أمامنا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك".

بتلك النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد جيرونا إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.