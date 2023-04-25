صنع تاريحا لأول مرة منذ 1947. سوبر كاستيلانوس يسقط ريال مدريد برباعية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

فالنتين كاستيلانوس - جيرونا وريال مدريد

كتب فالنتين كاستيلانوس التاريخ وقاد فريقه جيرونا للفوز على ريال مدريد وإسقاطه بأربعة أهداف لهدفين.

واستضاف جيرونا منافسه ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب مونتيليفي في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني.

افتتح فالنتين كاستيلانوس أهداف المباراة في الدقيقة 12 وأضاف هدفا ثانيا له ولفريقه عقب 12 دقيقة.

وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 46 وسع كاستيلانوس الفارق بهدف ثالث لفريقه ليكمل الهاتريك.

وأتم كاستيلانوس الحفلة وسجل السوبر هاتريك والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 62.

وقلص لوكاس فاسكيز النتيجة بهدف ثان لريال مدريد في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد جيرونا إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثالث لجيرونا على ريال مدريد والأكبر في تاريخه على الفريق الملكي.

الأول في القرن الـ21

كتب فالنتين كاستيلانوس تاريخا ذهبيا لنفسه في مواجهة ملك أوروبا بتسجيله للسوبر هاتريك.

إذ أن الأرجنتيني أصبح أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في شباك ريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الـ21.

كما أن هذا هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك منذ إستيبان إيتشفاريا الذي هز شباك الفريق الملكي بخمسة أهداف سنة 1947 في الدوري آنذاك.

أما إجمالا وبشكل عام فقد أصبح كاستيلانوس هو أول لاعب يهز شباك ريال مدريد أربع مرات في مباراة واحدة منذ روبرت ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 2012.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وكاد رودريجو يسجل هدفا لكن دفاع جيرونا شتت الكرة سريعا.

وفي الدقيقة 12 سجل كاستيلانوس هدفا لجيرونا برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 14 تسلم كاستيلانوس الكرة وانطلق مسرعا وبعيدا عن إيدير ميليتاو وسدد بقوة ليعلن عن الهدف الثاني له ولفريقه.

وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الثواني الأولى منه سجل كاستيلانوس الهدف الثالث لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وهدأت المباراة قليلا إلى أن جاءت الدقيقة 62 حيث سجل فيها كاستيلانوس الهدف الرابع برأسية جديدة.

وقلص لوكاس فاسكيز النتيجة لريال مدريد بتسديدة زاحفة في الدقيقة 82.

وانتهت المباراة بفوز جيرونا بأربعة أهداف لهدفين.

ريال مدريد جيرونا فالنتين كاستيلانوس
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