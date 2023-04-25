قائمة الزمالك - تواجد زيزو وضم سامسون وجابر أمام سيراميكا كليوباترا.. وغياب بلحاج وشلبي

ضم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، سامسون أكينيولا بعد فترة غياب عن قائمة الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة الدوري.

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو الذي تم استبداله اضطراريا في مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة.

وغاب عن القائمة كل من أحمد بلحاج ومصطفى الزناري، بجانب مصطفى شلبي الذي تعرض للإصابة هو الآخر في مواجهة المقاولون العرب.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الغني - حاتم محمد "سكر" - حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.