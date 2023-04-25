التشكيل - قاعود يقود هجوم البنك الأهلي.. وعودة عصام ثروت لحراسة مرمى المصري

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

المصري أمام البنك الأهلي

يقود محمود قاعود هجوم البنك الأهلي أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 23 بالدوري.

وعاد عصام ثروت لحراسة مرمى المصري من جديد بعد غيابه عن مباراة الإسماعيلي السابقة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

أخبار متعلقة:
الدوري المصري والإنجليزي وريال مدريد.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة الركراكي: أبني ببطء للعمل في الدوري الإنجليزي.. والمغرب يجب أن يكون بطل إفريقيا أولا تقرير: تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يضع عينه على نجم ليدز ألكمار يفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب.. وبلال مظهر هدافا للمسابقة

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - إسحاق يعقوب - أسامة إبراهيم.

الوسط: محمد فتحي - كريم بامبو - محمد هلال - أحمد ياسر - محمود سيد

الهجوم: محمود قاعود

بينما جاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة عمرو موسى – عمرو سعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - عبد الرحيم دغموم – حسين السيد – إلياس الجلاصي.

الهجوم: محمد جريندو – مروان حمدي.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

ولم ينجح المصري في تحقيق الفوز بآخر مباراتين، بينما حقق البنك الأهلي فوزين متتاليين.

الدوري المصري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
قائمة الزمالك - تواجد زيزو وضم سامسون وجابر أمام سيراميكا كليوباترا.. وغياب بلحاج وشلبي في الجول يكشف – أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي ضد الرجاء استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الداخلية.. شوط أول سلبي مثل الدور الأول.. المصري يقع في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي والعقدة مستمرة انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) المصري.. تعادل سلبي الدوري المصري والإنجليزي وريال مدريد.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة بعد فقدان الإبصار بنسبة 52% في إحدى عينيه.. إيتوجا يخضع لعملية جراحية خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري
أخر الأخبار
صنع التاريخ في القرن الـ21.. سوبر كاستيلانوس يسقط ريال مدريد برباعية 3 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك - تواجد زيزو وضم سامسون وجابر أمام سيراميكا كليوباترا.. وغياب بلحاج وشلبي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي ضد الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الداخلية.. شوط أول سلبي ساعة | الدوري المصري
مثل الدور الأول.. المصري يقع في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي والعقدة مستمرة ساعة | الدوري المصري
انتهت – جيرونا (4) - (2) ريال مدريد.. فاسكيز يقلص النتيجة ساعة | الدوري الإسباني
لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) المصري.. تعادل سلبي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو