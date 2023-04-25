التشكيل - قاعود يقود هجوم البنك الأهلي.. وعودة عصام ثروت لحراسة مرمى المصري

يقود محمود قاعود هجوم البنك الأهلي أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 23 بالدوري.

وعاد عصام ثروت لحراسة مرمى المصري من جديد بعد غيابه عن مباراة الإسماعيلي السابقة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - إسحاق يعقوب - أسامة إبراهيم.

الوسط: محمد فتحي - كريم بامبو - محمد هلال - أحمد ياسر - محمود سيد

الهجوم: محمود قاعود

بينما جاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة عمرو موسى – عمرو سعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - عبد الرحيم دغموم – حسين السيد – إلياس الجلاصي.

الهجوم: محمد جريندو – مروان حمدي.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

ولم ينجح المصري في تحقيق الفوز بآخر مباراتين، بينما حقق البنك الأهلي فوزين متتاليين.