سلة - مؤتمر سيف سمير: الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير.. وهدفنا الوصول لمونديال الأندية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 17:08

كتب : محمد سمير

سيف سمير - كرة سلة الأهلي

يأمل سيف سمير قائد فريق الأهلي لكرة السلة في تحقيق لقب الدوري الإفريقي BAL والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات مجموعة النيل والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بصفته بطل الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL سلة - مؤتمر أجوستي: تركيز الأهلي كبير في الدوري الإفريقي.. وننتظر الحضور الجماهيري كرة سلة - طرح تذاكر بطولة BAL عبر موقع تذكرتي.. وخصم لمدة يومين كرة سلة - مؤتمر صحفي الثلاثاء لـ أجوستي وسيف سمير قبل انطلاق بطولة إفريقيا

وقال سيف سمير في المؤتمر الصحفي: "الأهلي جاهز وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بتحقيق الفوز والتأهل للنهائيات".

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق فيرافيارو الموزمبيقي غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء.

وأضاف "فيروفيارو لديه عناصر مميزة، وأي فريق يصل للدوري الإفريقي يجب أن يكون من الفرق القوية".

وتابع سيف سمير "لاعبو الأهلي شاهدوا أكثر من مباراة للفريق المنافس، والجميع في حالة تركيز لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى الجهد للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد".

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت عن الحصول على حقوق إذاعة منافسات البطولة.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

واختتم سيف سمير تصريحاته "الأهلي يخوض بطولة إفريقيا بحثا عن تحقيق إنجاز كبير بعد حصد بطولة 2016، لدينا طموحات كبيرة بتحقيق نجاح أكبر والوصول إلى كأس العالم للأندية".

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتأهل أول أربعة فرق من مجموعة النيل إلى النهائيات المقرر إقامتها في العاصمة رواندية كيجالي بآخر مايو.

الأهلي كرة سلة سيف سمير
نرشح لكم
سلة - مؤتمر أجوستي: تركيز الأهلي كبير في الدوري الإفريقي.. وننتظر الحضور الجماهيري سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL كرة سلة - مؤتمر صحفي الثلاثاء لـ أجوستي وسيف سمير قبل انطلاق بطولة إفريقيا كرة سلة - طرح تذاكر بطولة BAL عبر موقع تذكرتي.. وخصم لمدة يومين اتحاد السلة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي كرة سلة - إسلام سالم يعلن رحيله عن الزمالك كرة سلة - أدهم عصام يعلن رحيله عن الزمالك القبض على 4 أشخاص بعد أحداث نهائي كأس مصر في السلة بين الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - فيوتشر ضد الداخلية دقيقة | الدوري المصري
مثل الدور الأول.. المصري يقع في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي والعقدة مستمرة 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – جيرونا (2) - (1) ريال مدريد.. جوووووووول فينيسيوس 36 دقيقة | الدوري الإسباني
لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) المصري.. تعادل سلبي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – لونين أساسي.. ورودريجو مهاجم أمام جيرونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - قاعود يقود هجوم البنك الأهلي.. وعودة عصام ثروت لحراسة مرمى المصري 2 ساعة | الدوري المصري
سلة - مؤتمر سيف سمير: الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير.. وهدفنا الوصول لمونديال الأندية 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو