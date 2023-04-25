سلة - مؤتمر سيف سمير: الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير.. وهدفنا الوصول لمونديال الأندية

يأمل سيف سمير قائد فريق الأهلي لكرة السلة في تحقيق لقب الدوري الإفريقي BAL والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات مجموعة النيل والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بصفته بطل الدوري المصري.

وقال سيف سمير في المؤتمر الصحفي: "الأهلي جاهز وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بتحقيق الفوز والتأهل للنهائيات".

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق فيرافيارو الموزمبيقي غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء.

وأضاف "فيروفيارو لديه عناصر مميزة، وأي فريق يصل للدوري الإفريقي يجب أن يكون من الفرق القوية".

وتابع سيف سمير "لاعبو الأهلي شاهدوا أكثر من مباراة للفريق المنافس، والجميع في حالة تركيز لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى الجهد للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد".

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت عن الحصول على حقوق إذاعة منافسات البطولة.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

واختتم سيف سمير تصريحاته "الأهلي يخوض بطولة إفريقيا بحثا عن تحقيق إنجاز كبير بعد حصد بطولة 2016، لدينا طموحات كبيرة بتحقيق نجاح أكبر والوصول إلى كأس العالم للأندية".

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتأهل أول أربعة فرق من مجموعة النيل إلى النهائيات المقرر إقامتها في العاصمة رواندية كيجالي بآخر مايو.