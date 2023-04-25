سلة - مؤتمر أجوستي: تركيز الأهلي كبير في الدوري الإفريقي.. وننتظر الحضور الجماهيري

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 16:49

كتب : محمد سمير

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

أشاد الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لكرة السلة بحالة التركيز العالية التي يعيشها الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات مجموعة النيل والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بصفته بطل الدوري المصري.

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ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق فيرافيارو الموزمبيقي غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء.

وقال أجوستي بوش في المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة فيروفيارو ودائما ما تكون ضربة البداية صعبة".

وشدد "جميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، ويعيش الفريق حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف "مواجهة فيروفيارو هي الأولى للأهلي في البطولة بمسماها الجديد، وأتوقع أن تكون صعبة لأن الأهلي دائما ما يلعب من أجل الفوز".

واختتم أجوستي تصريحاته "ننتظر حضورا جماهيريا للبطولة، وهذا سيكون دافعا كبيرا للفريق من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات والتأهل لنهائيات البطولة في رواندا الشهر المقبل".

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت عن الحصول على حقوق إذاعة منافسات البطولة.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتأهل أول أربعة فرق من مجموعة النيل إلى النهائيات المقرر إقامتها في العاصمة رواندية كيجالي بآخر مايو.

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