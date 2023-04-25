لوكاكو يعلن رغبته في الاستمرار مع إنتر

أعلن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي رغبته في الاستمرار مع فريقه خلال الموسم المقبل.

وقال لوكاكو ردا على سؤال الصحفيين عن مستقبله في الموسم المقبل: "أفكر في البقاء لفترة أطول في إيطاليا إذا استطاع إنتر التوصل لاتفاق مع تشيلسي".

ورد عليه الصحفيين بسؤال مباشر هل تريد الاستمرار مع إنتر ليرد مهاجم بلجيكا: "نعم، وهدفي هو تقديم أفضل ما لدي مع إنتر".

وأكمل "لدي علاقة ممتازة مع الجماهير وحاولت تقديم كل شيء لـ إنتر لأنه الفريق منحني الفرصة قبل عامين وسمح لي هذا النادي بأن أصبح ما أنا عليه اليوم".

وانضم لوكاكو لصفوف إنتر بداية الموسم الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وغادر لوكاكو صفوف إنتر في بداية الموسم الماضي منتقلا إلى تشيلسي في صفقة قياسية تكلفت 97.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن المهاجم البلجيكي لم يظهر بشكل جيد مع تشيلسي، ليعود من جديد إلى إنتر على سبيل الإعارة.

وخلال الموسم الجاري سجل لوكاكو مع إنتر ميلان 9 أهداف في مختلف البطولات، وقاد فريقه للتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا وكذلك نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد لوكاكو مع إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما تعادل الفريقين في الذهاب 1-1 وسجل لوكاكو هدف فريقه في الوقت القاتل من المباراة.