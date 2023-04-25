سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL

أعلن فريق الأهلي لكرة السلة قائمة الفريق التي تخوض منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بصفته بطلا للدوري المصري.

واختار أوجستي بوش مدرب سلة الأهلي قائمة تتكون من 13 لاعبا هم:

مايكل طومسون ودرامان كامارا وكوري ويبستر ونوني أوموت وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمرو جندي ومحمد أبو النصر وعمرو زهران ومروان سرحان وعمر عرابي وأحمد إسماعيل وسيف سمير.

فريق الأهلي لكرة السلة يواصل تدريباته استعاد لبداية مشواره في بطولة الدوري الإفريقي "BAL 3" غدا أمام فريق فيروفياريو بيرا الموزمبيقي. ⛹‍♂🦅🔴 عدسة: محمد بيومي pic.twitter.com/TalYIoJ6Ap — FilGoal (@FilGoal) April 25, 2023

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وتنطلق منافسات المجموعة في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.