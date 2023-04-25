سلة - الأهلي يعلن قائمة لاعبيه في بطولة BAL

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

أعلن فريق الأهلي لكرة السلة قائمة الفريق التي تخوض منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بصفته بطلا للدوري المصري.

واختار أوجستي بوش مدرب سلة الأهلي قائمة تتكون من 13 لاعبا هم:

أخبار متعلقة:
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء دوري NBA - باتلر يسجل 56 نقطة في ليلة تاريخية.. وليبرون جيمس يواصل معاقبة ممفيس بسبب الأوضاع في السودان.. إجلاء الجهاز الفني لـ الهلال إلى فرنسا اختطاف مهاجم منتخب ليبيا من قبل مسلحين في طرابلس

مايكل طومسون ودرامان كامارا وكوري ويبستر ونوني أوموت وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمرو جندي ومحمد أبو النصر وعمرو زهران ومروان سرحان وعمر عرابي وأحمد إسماعيل وسيف سمير.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وتنطلق منافسات المجموعة في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.

الأهلي كرة سلة BAL
نرشح لكم
سلة - مؤتمر سيف سمير: الجميع في حالة تركيز لإسعاد الجماهير.. وهدفنا الوصول لمونديال الأندية سلة - مؤتمر أجوستي: تركيز الأهلي كبير في الدوري الإفريقي.. وننتظر الحضور الجماهيري كرة سلة - مؤتمر صحفي الثلاثاء لـ أجوستي وسيف سمير قبل انطلاق بطولة إفريقيا كرة سلة - طرح تذاكر بطولة BAL عبر موقع تذكرتي.. وخصم لمدة يومين اتحاد السلة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي كرة سلة - إسلام سالم يعلن رحيله عن الزمالك كرة سلة - أدهم عصام يعلن رحيله عن الزمالك القبض على 4 أشخاص بعد أحداث نهائي كأس مصر في السلة بين الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - تواجد زيزو وضم سامسون وجابر أمام سيراميكا كليوباترا.. وغياب بلحاج وشلبي دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي ضد الرجاء 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - فيوتشر ضد الداخلية 8 دقيقة | الدوري المصري
مثل الدور الأول.. المصري يقع في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي والعقدة مستمرة 16 دقيقة | الدوري المصري
استراحة – جيرونا (2) - (1) ريال مدريد.. جوووووووول فينيسيوس 44 دقيقة | الدوري الإسباني
لامبارد: إنزو فيرنانديز مستقبل تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0) - (0) المصري.. تعادل سلبي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – لونين أساسي.. ورودريجو مهاجم أمام جيرونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 2 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 3 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟ 4 مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو