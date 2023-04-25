أليجري يوضح موقف بوجبا وفلاهوفيتش من مباراة إنتر

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس - تورينو

كشف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس موقف لاعبيه المصابين من المشاركة في لقاء إنتر في كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

ويحل يوفنتوس ضيفا على إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد انتهاء لقاء الذهاب التعادل 1-1.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "مباراة إنتر ستكون أحد التحديات الرائعة، كلانا نسعى للفوز بالكأس، أتمنى الوصول إلى النهائي أولا".

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وأكمل "إذا لم نصل إلى النهائي فسيكون لأن إنتر استحق التأهل، لكن قبل ذلك سنبقى في قمة التركيز".

وأضاف "المباريات الآن أصبحت حاسمة، علينا التحضير لهذه المباراة برغبة كبيرة في التأهل للنهائي، كما أنه علينا العودة إلى الطريق الصحيح في الدوري، لأن هدفنا هو احتلال الوصافة".

يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف، بعدما استعاد الـ15 نقطة التي خصمت منه من قبل.

وواصل "نحن على بعد شهر ونصف من نهاية الموسم وبالتالي سنخطط للموسم المقبل من أجل التتويج بالألقاب، سنفعل كل ما في وسعنا".

وعن موقف لاعبيه من المشاركة في اللقاء، قال أليجري "دوشان فلاهوفيتش لن يشارك أمام إنتر بسبب إصابة في الكاحل، مويس كين أيضا خارج الصورة تماما".

وكشف "حالة بول بوجبا أصبحت أفضل، سيكون قادرا على المشاركة أمام إنتر".

وأتم "أركاديوش ميليك لعب بشكل جيد في مباراة نابولي، إذا تعافى يمكنه اللعب، سنرى في صباح الأربعاء".

إنتر ماسيمليانو أليجري بوفنتوس
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