تشافي: مباراة رايو فايكانو هي الأكثر تعقيدا بالنسبة لـ برشلونة

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن مباراة فريقه ضد رايو فايكانو دائما ما تكون صعبة.

ويحل برشلونة غدا الأربعاء ضيفا على رايو فايكانو في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "إنها المباراة الأكثر تعقيدا وفي ملعب أصغر من المعتاد وضد المنافس الأكثر شدة وهو منافس غير مريح للغاية".

وأضاف "حذرنا اللاعبين من أن الخصم سيكون منافسا شديدا للغاية فهم لا يسمحون لك بالتقدم والمسافات تكون أقصر، هي مباراة صعبة حقا".

وواصل "لا أرى مباراة رايو فايكانو رائعة للفريق رغم أنني أتمنى أن تكون كذلك بالطبع".

وأكمل "لم نفز بالدوري بعد وهناك مباريات يجب أن ننتصر فيها، وكل فوز يمنحنا المزيد من راحة البال".

وأتم تصريحاته "هناك 24 نقطة متبقية والفارق 11 نقطة لصالحنا، نحتاج لحصد 9 نقاط جديدة من أجل ضمان الفوز بلقب الدوري".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

واقترب برشلونة خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عنه في آخر 3 مواسم.