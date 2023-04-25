ثنائي مغربي في قائمة برشلونة لمواجهة رايو فايكانو

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة رايو فايكانو التي أعلنها مدرب الفريق تشافي هيرنانديز تواجد الثنائي المغربي الشاب، شادي رياض ولامين يامال.

ويحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

يامال المغربي الأصل والإسباني الجنسية الذي يبلغ من العمر 15 عاما، ظهر في قائمة لقاء أتليتكو مدريد وواصل الظهور في قائمة مباراة فايكانو.

اللاعب الذي يحمل جنسية غينيا الاستوائية بسبب والدته كذلك يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

وشارك مع برشلونة في دوري أبطال اوروبا للشباب خلال الموسم الجاري في ست مباريات لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

لامين يعد أحد أهم اللاعبين القادمين من أكاديمية برشلونة والمعروفة بلا ماسيا خلال السنوات الأخيرة.

أما شادي رياض - 19 عاما - فظهر في قائمة أكثر من مباراة لبرشلونة هذا الموسم، لكنه لم يشارك سوى مرة واحدة كبديل في الدقيقة الأخيرة من مباراة أوساسونا.

وقال تشافي في تصريحات سابقة إن لامين يذكره بزميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا.

واستدرك "لكن لامين مختلف وليس له هوية محددة ليشبه لاعبا بعينه، اللاعبون الشباب الآن لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم ولا يخافون".

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد.