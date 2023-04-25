بسب الهتافات العنصرية ضد لوكاكو.. منع 171 مشجعا لـ ليوفنتوس من دخول الملاعب

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

عاقبت الشرطة الإيطالية 171 مشجعا لفريق يوفنتوس من حضور المباريات والأحداث الرياضية وذلك بسبب توجيه هتافات عنصرية ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وتعرض المهاجم البلجيكي لهتافات عنصرية من جمهور يوفنتوس خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 6 أبريل الماضي وذلك بعدما سجل هدف تعادل فريقه في نهاية المباراة.

وتم التعرف على 171 من مشجعي يوفنتوس المتهمين بالهتافات العنصرية ضد لوكاكو بعد فحص مقاطع الفيديو وتحديد صور الجماهير.

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وبخلاف المنع من دخول الملعب سيتم فرض عقوبات مالية أيضا على الجمهور المعاقب.

ورد لوكاكو على هتافات الجمهور العنصرية في الملعب ليقرر الاتحاد الإيطالي معاقبته وإيقافه لمدة مباراة واحدة.

قبل أن يتقدم إنتر ميلان باستئناف ضد عقوبة لوكاكو ليرفضه الاتحاد الإيطالي.

بعدها قرر جابريال جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إلغاء عقوبة لوكاكو ليشارك بشكل طبيعي في مباراة العودة.

وتعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس بهدف لكل فريق في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين غدا الأربعاء في ملعب جوسيبني مياتزا.

لوكاكو يوفنتوس إنتر ميلان كأس إيطاليا
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