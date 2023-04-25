دوري NBA - باتلر يسجل 56 نقطة في ليلة تاريخية.. وليبرون جيمس يواصل معاقبة ممفيس

تألق جيمي باتلر نجم ميامي هيت وقاد فريقه لانتصار مثير على ميلوكي باكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

واستطاع ميامي هيت تحويل تأخره بفارق كبير أمام ميلوكي للانتصار والفوز بفضل جيمي باتلر الذي سجل في المباراة 56 نقطة.

وأنهى ميامي هيت المباراة أمام ميلوكي فائزا بنتيجة 119-114، ليحقق انتصاره الثالث في السلسة بينهما.

ويقترب ميامي هيت أكثر من التأهل للدور الثاني من الأدوار الإقصائية (بلاي أوفس) للمنطقة الشرقية في دوري NBA.

وسجل جيمي باتلر 56 نقطة وأكمل 9 متابعات وقدم 2 تمريرة مساعدة خلال المباراة.

وأصبح بذلك جيمي باتلر أكثر لاعب يسجل النقاط في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية في تاريخ فريق ميامي هيت.

شاهد ملخق ما قدمه جيمي باتلر في المباراة

JIMMY BUTLER IS IN #PLAYOFFMODE 56 PTS | 19-28 FG 🔥 HEAT FRANCHISE PLAYOFF RECORD. T-4TH MOST POINTS IN NBA PLAYOFF HISTORY. pic.twitter.com/dv4iNILXWu — NBA (@NBA) April 25, 2023

في مباراة أخرى استمر لوس أنجلوس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس في معاقبة ممفيس جريزليس وفاز عليه في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي.

وانتصر ليكرز على ملعبه ليتقدم في سلسلة الدور الأول من القسم الغربي أمام ممفيس بنتيجة 3-1 وينقصه أن يفوز في مباراة واحدة ليتأهل للدور الثاني.

ونجح الأسطورة ليبرون جيمس في قيادة لوس أنجلوس ليكرز للفوز في المباراة بنتيجة 117-111.

وسجل ليبرون جيمس في المباراة 22 نقطة، وأكمل 20 متابعة وقدم 7 تمريرات مساعدة.

كما كان ليبرون جيمس صاحب سلة التعادل لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 ثواني، لتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي ويفوز لوس أنجلوس ليكرز.

وواصل لوس أنجلوس ليكرز وليبرون جيمس معاقبة ممفيس جريزليس ولاعبيه على تصريحاتهم ضد الفريق الأصفر منذ بداية السلسلة بينهما.

حيث خرج ديلون بروكس لاعب ممفيس وسخر من ليبرون جيمس وتقدمه في العمر وأكد أنه لا يستطيع تسجيل الكثير من النقاط وهو يلعب المباراة وذلك قبل المواجهة الماضية بينهما.

إلا أن ليبرون جيمس رد في الملعب وقاد فريقه للانتصار وتعرض بروكس للطرد في المواجهة.

وتنتقل السلسلة من المباراة المقبلة إلى ملعب فريق ممفيس جريزليس.

شاهد ملخص ما قدمه ليبرون جيمس في المباراة