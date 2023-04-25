ريال مدريد يعلن غياب كورتوا عن مباراة جيرونا للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق عن مباراة جيرونا المقرر لها اليوم في الدوري الإسباني.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا في الجولة 31 من الدوري.

وكشف ريال مدريد عن إصابة كورتوا بالتهابات في الأمعاء والمعدة، ولذلك لن يستطيع المشاركة في المباراة.

واستدعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الحارس الشاب ماريو دي لويس ليحل بدلا من كورتوا في قائمة الفريق.

ليكون ثلاثي حراس مرمى ريال مدريد في المباراة هم أندري لونين - لويس لوبيز – ماريو دي لويس.

ويغيب أيضا عن ريال مدريد في المباراة الثنائي كريم بنزيمة وإدين هازارد.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وشهدت قائمة ريال مدريد أيضا غياب داني سيبايوس لاعب خط الوسط بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما يستمر غياب ديفيد ألابا عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

بينما انضم سيرخيو أريباس إلى قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة جيرونا.

ويتواجد جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة بعدما خسر مباراته الأخيرة ضد بلد الوليد.