الدوري المصري والإنجليزي وريال مدريد.. مواعيد مباريات الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة

يعود الدوري المصري اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل للاستئناف من جديد.

ويلعب البنك الأهلي ضد المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 23، والتي تقام بملعب برج العرب.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس. ويعلق عليها محمد الكواليني.

كما يلعب فيوتشر ضد الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة 22 وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساء.

تقام المباراة على ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها حاتم بطيشة.

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وتنطلق أيضا الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتقام اليوم 3 مباريات الأولى تجمع ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريمويم 1.

كما يلعب أستون فيلا ضد فولام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويلعب أيضا ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس في تمام التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وفي الدوري الإسباني تقام 3 مباريات الأولى تجمع جيرونا ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 31 وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف وتذاع بعر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1. ويعلق عليها علي محمد علي.

ويلتقي فريق قادش ضد أوساسونا وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف، تذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب أيضا ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد في الساعة العاشرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.