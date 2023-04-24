كادينا سير: لجنة الحكام تبلغ ماتيو لاهوز بنهاية مسيرته كحكم ساحة

تنتهي مسيرة أنطونيو ماتيو لاهوز مع التحكيم بنهاية الموسم الجاري، بعد سنوات طويلة في الملاعب الإسبانية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن ميدينا كانتاليخو رئيس لجنة الحكام الإسباني، أبلغ ماتيو لاهوز بالقرار.

وأكمل لاهوز 46 عامًا في شهر مارس الماضي، وبات تجديده لفترات إضافية مرتبطًا بموافقة لجنة الحكام الإسبانية.

وأوضحت كادينا كوبي أن القرار نفسه تم اتخاذه بخصوص كارلوس دل سيرّو جراندي (47 عامًا) الذي يعيش موسمه الأخير في الملاعب الإسبانية.

🚨 ÚLTIMA HORA | Informa @Tala_Radio ➡️ Medina Cantalejo ha comunicado a Mateu Lahoz y a Del Cerro Grande que la temporada que viene no continuarán como árbitros en activo 📺 Se abre el escenario de que puedan ser árbitros VAR pic.twitter.com/HejEM6gfEI — El Larguero (@ellarguero) April 24, 2023

وبذلك تنتهي مسيرة اثنين من أنجح الحكام الإسبان في السنوات الماضية.

وذكر التقرير أن باب التحوّل لغرفة الفيديو سيكون مفتوحًا أمام الثنائي ماتيو لاهوز ودل سيرو جراندي.

ويسمح الاتحاد الإسباني لحكام الساحة المعتزلين بالتحوّل مباشرةً للعمل كحكام فيديو فقط بشكلٍ دائم.

ماتيو لاهوز

الحكم المولود في إقليم فالنسيا، يقود مباريات الدوري الإسباني الممتاز منذ 2008.

ويعد ماتيو لاهوز حكمًا دوليًا منذ 2011، وقد ظهر في كأس العالم 2018 و2022، ويورو 2020.

وقاد ماتيو لاهوز خلال مسيرته 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أبرزها نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

الحكم المعروف بنجوميته داخل أرض الملعب كان جاذبًا للأنظار في 3 مناسبات مختلفة خلال الأشهر الماضية.

وأدار ماتيو لاهوز مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وأشهر عددًا هائلًا من البطاقات الصفراء ونال انتقادات عنيفة من الجانب الأرجنتيني بعد اللقاء، وفقد فرصة إدارة المباراة النهائية بسبب ذلك اللقاء وفقًا للعديد من التقارير.

كما عرفت إدارته لمباراة دربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول الكثير من البطاقات الملونة والتوتر على الخط الجانبي للملعب.

أمّا الواقعة الثالثة خلال هذا الموسم فكانت طرد سيرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس بعد حديث بين الطرفين، انتقده كاناليس بعدها واتهمه أنه بيّت النية لطرده، مما تسبب في إيقاف لاعب الوسط الإسباني 4 مباريات على تصريحاته.

دل سيرو جراندي

من جانبه، تنتهي مسيرة دل سيرو جراندي الحكم المولود في مدريد بعد أن تواجد بانتظام في الدرجة الأولى الإسبانية منذ 2011.

ويعد دل سيرو جراندي حكما دوليا منذ 2013، لكنه لم يتمتع بنفس النجاحات التي حظي بها ماتيو لاهوز.

وأدار دل سيرو جراندي مباراتين في يورو 2020، وهو ظهوره الدولي الوحيد في مسابقات المنتخبات الكبرى.

وحكّم دل سيرو جراندي 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وسجل ظهوره في ربع النهائي 3 مرات، آخرها قبل أقل من أسبوع في مباراة إنتر ميلان وبنفيكا.

وكان دل سيرو جراندي حكم نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي فاز فيه مانشستر يونايتد على روما بسداسية مقابل هدفين 2021.