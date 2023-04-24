أنباء سعيدة لـ ميلان وإنتر.. روما يسقط بثلاثية في أرض أتالانتا

فاز أتالانتا على ضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أتليتي أتزوري دي إيطاليا، بالجولة 31 للدوري الإيطالي.

وتقدّم أتالانتا بهدفين عن طريق ماريو باشاليتش، ورافاييل تولوي، ثم قلّص لورينزو بيليجريني الفارق، لكن تيون كوبمينرز سجل الثالث لأصحاب الأرض.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس، وأبقى على أمله الطفيف في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قائمًا.

فيما تجمّد رصيد روما عند 56 نقطة في المركز الخامس، وهو نفس رصيد ميلان الرابع، ومتقدمًا بفارق نقطتين عن إنتر ميلان السادس.

وتقدّم أتالانتا بعد مرور 39 دقيقة بواسطة الكرواتي باشاليتش بتسديدة رائعة على الطائر بعد تمريرة دوفان زاباتا.

وعاد باشاليتش لهز الشباك بعد صيام استمر أكثر من 4 أشهر منذ هدفه في شباك سبيزيا بشهر يناير الماضي.

في الشوط الثاني أضاف أتالانتا هدفًا جديدًا بواسطة تولوي الذي تابع كرة تصدى لها روي باتريشيو بعد رأسية خوسيه لويس بالومينو بالدقيقة 74.

وسجل المدافع ذو الأصول البرازيلية ثاني أهدافه مع أتالانتا هذا الموسم.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 83 عندما انطلق بيليجريني من وسط الملعب وأطلق تسديدة قوية عانقت شباك أتالانتا وأحيت روما.

لكن استفاقة روما دامت ثوانٍ قليلة حتى الدقيقة 84 عندما وقع الحارس باتريشيو في خطأ قاتل وأسقط الكرة أمام الهولندي كوبمينرز الذي لم يتردد في إسكانها المرمى الخالي.

بيليجريني حاول إعادة روما للمباراة مجددا، فنفذ ركلة حرة رائعة في الدقيقة 88، لكنها ارتدت من القائم.

روما اضطر إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع، بعد إصابة المدافع الإسباني دييجو يورينتي وعدم وجود تبديلات متاحة.

في النهاية خرج أتالانتا فائزا على ضيفه العاصمي، وأشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أكثر فأكثر.