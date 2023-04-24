فوز وحيد يفصل موسيماني عن التأهل للدوري السعودي.. أهلي جدة يهزم الساحل

فاز أهلي جدة على الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو".

ورفع أهلي جدة رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب المسابقة واقترب أكثر من التأهل للدوري السعودي الممتاز رفقة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويحتاج أهلي جدة للفوز في مباراة واحدة فقط من مبارياته الخمسة المتبقية في الدوري من أجل العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي حالة خسارة فريق الفيصلي صاحب المركز الخامس مباراة واحدة من المباراتين المؤجلتين له يصعد أيضا أهلي جدة بشكل مباشر إلى الدوري السعودي.

وسوف يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدوري السعودي الممتاز.

ويأتي في المركز الثاني فريق الأخدود، ثم فريق الرياض في المركز الثالث، والحزم الذي يلعب له يوسف إبراهيم "أوباما" في المركز الرابع.