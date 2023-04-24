لماذا احتسب هدف نانت ضد تروا بعد لمس الكرة يد مصطفى محمد؟ حكم المباراة يشرح

شرح جيريمي بيجنارد حكم مباراة نانت ضد تروا في الدوري الفرنسي لماذا تم احتساب هدف تعادل الفريق الأول في الوقت القاتل من المواجهة بعدما لمست الكرة يد مصطفى محمد.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وساهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في تعادل قاتل لنانت ضد تروا بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

وخلال استضافة لحكم عقب المباراة شرح أسباب احتساب الهدف رغم أن الكرة لمست يد مصطفى محمد قبل أن تصل إلى زميله ليسجل هدف التعادل.

وقال الحكم: "هذا الهدف كان سيتم إلغاؤه إذا كان محرز الهدف هو من لمست الكرة ذراعه، هذا هو أول ما يجب وضعه في الحسبان، لكن في لعبة الهدف زميله (مصطفى محمد) هو من لمس الكرة بذراعه، لذلك ننسى هذه القاعدة".

وأضاف "الآن نرى إذا كان الجزء الذي لمس الكرة من الذراع يستوجب العقوبة أم لا".

وشرح "في أثناء اللعبة لم أحدد بدقة القرار، وكنت في لحظة شك، لذلك سمحت باستمرار اللعبة حتى نهايتها، وإذا فعلت غير ذلك لكنا حُرمنا من الهدف".

وأكمل "بعد ذلك، تتدخل تقنية الفيديو وتقوم بتحديد إذا ما يجب معاقبة اللاعب الذي لمس الكرة بيده أم لا، وفقًا للقانون".

وواصل "إذا لمست الكرة النصف السفلي لأعلى ذراع اللاعب فهذا مخالف للقانون، ويمكنك رؤية لماذا استغرقت وقتًا لأنه قرار مهم، وحسنًا فعل حكام تقنية الفيديو باستدعائي".

وأوضح "شرحت اللعبة لمدرب تروا وفهم القانون وأن هذه الكرة لمست القميص في النصف العلوي لأعلى ذراع اللاعب".

وأتم تصريحاته "بالتالي، فإن الحركة طبيعية، نحن لا نعاقب اللاعبين ونطلب منهم القفز وأيديهم وراء ظهورهم".

🗣️ Jérémie Pignard : "Cette main n'est pas sanctionnable." L'arbitre de la rencontre #FCNESTAC nous livre l'explication de sa décision cruciale. #FCNESTAC pic.twitter.com/GIffIbjCI8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 23, 2023

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وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة في المباراة إذ منعت العارضة رأسية رائعة من مصطفى محمد في الدقيقة الـ 91.

وبعد دقيقة واحدة سجل ويلسون أودوبيرت الهدف الثاني لتروا من هجمة مرتدة نموذجية.

وقبل صافرة النهاية وفي الدقيقة الـ 96 تعادل نانت عن طريق البديل إفان جويساند بعد كرة بدأت من مصطفى الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها قبل نحو ماركوس كوكو الذي مرر هو الآخر لجويساند الذي سدد في الشباك.

الحكم ألغى الهدف في البداية لاعتباره وجود لمسة يد على مصطفى محمد ولكنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

مشاركة مصطفى كانت هي الـ 44 بقميص نانت خلال الموسم الحالي وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 5 أهداف.