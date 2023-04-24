تقرير: تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يضع عينه على نجم ليدز

وضع نيوكاسل يونايتد عينه على كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يونايتد كهدف محتمل من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن سامرفيل هو هدف نيوكاسل في الصيف المقبل لتدعيم مركز الجناح.

ويسعى نيوكاسل لضم اللاعب الهولندي الشاب من أجل دعم صفوف الفريق في الموسم المقبل والذي يقترب خلاله الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويرى نيوكاسل أن سامرفيل هو أبرز لاعب في صفوف ليدز وأن ناديه قد يضطر إلى بيعه في حالة هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن مفاوضات حدثت بين نيوكاسل وبين ليدز في الأيام الماضية بشأن اللاعب الهولندي، ولكن دون الكشف عن قيمة الصفقة المحتملة.

سامرفيل البالغ من العمر 21 عاما شارك هذا الموسم في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة من 31 مباراة.