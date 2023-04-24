ألكمار يفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب.. وبلال مظهر هدافا للمسابقة

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

ألكمار للشباب

فاز ألكمار الهولندي بدوري أبطال أوروبا للشباب، بتغلبه على هايدوك سبليت الكرواتي بخماسية دون رد في المباراة النهائية على استاد جنيف في سويسرا.

وحصد ألكمار لقبه الأول في المسابقة، واللقب الأول لأي فريق هولندي في تلك الفئة العمرية.

وأنهى ألكمار الشوط الأول متقدمًا بهدف في دقيقته الأخيرة من ركلة جزاء سجلها جايدن أداي.

وأضاف إرنست بوكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و76، ثم تكفل ميكس ميردينك بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و87.

وعرفت المباراة حضور 9 آلاف مشجع، أغلبهم من جماهير هايدوك سبليت التي ارتحلت بأعداد غفيرة من كرواتيا لحضور النهائي التاريخي لفريقها.

وتغلب ألكمار في طريقه نحو اللقب على النجم الأحمر الصربي، وأينتراخت فرانكفورت الألماني، وبرشلونة الإسباني، وريال مدريد الإسباني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبهدفيه في النهائي، التحق ميكس ميردينك بالمصري بلال مظهر عبد الرحمن لاعب باناثينايكوس برصيد 9 أهداف في قمة هدافي المسابقة.

وكان بنفيكا البرتغالي هو الفائز بنسخة الموسم السابق، فيما يحمل برشلونة وتشيلسي الرقم القياسي لعدد التتويجات برصيد لقبين لكلٍ منهما.

ألكمار دوري أبطال أوروبا للشباب هايدوك سبليت
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