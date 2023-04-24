تقرير: الموافقة على تخفيض راتبه فقط غير كافي لعودة أوباميانج إلى برشلونة

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - تشيلسي

يسعى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم تشيلسي للعودة من جديد إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن أوباميانج يرغب في الانتقال إلى برشلونة في بداية الموسم المقبل.

وأن نادي برشلونة منفتح على فكرة عودة مهاجم منتخب الجابون إلى صفوفه ولكن بشرط أن تكون الصفقة مجانية.

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ورحل أوباميانج عن صفوف برشلونة بداية الموسم الجاري وانضم لصفوف تشيلسي ضمن خطة النادي الإسباني لتخفيض رواتب الفريق.

واجتمع أوباميانج مع مدربه السابق في بوروسيا دورتموند الألماني توماس توخيل، ولكن بعد أسبوع واحد فقط من ارتدائه لقميص تشيلسي رحل توخيل عن تدريب الفريق الأزرق.

ومن وقتها ولا يشارك أوباميانج مع تشيلسي بشكل مستمر ولعب مباريات قليلة وسجل 3 أهداف فقط.

وأفادت ديلي ميل أيضا أن رغم كل ذلك فإن عودة أوباميانج إلى برشلونة ليست أولوية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز.

وفي حالة الموافقة على عودة أوباميانج البالغ من العمر 33 عاما سيكون على المهاجم الجابوني تخفيض راتبه بشكل كبير.

يأتي ذلك وسط ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى برشلونة بداية الموسم المقبل مثل أليكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي، وروبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول وإنيجو مارتينيز لاعب أتليتك بلباو.

أوباميانج تشيلسي برشلونة
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