تشكيل النصر - تاليسكا يجاور رونالدو في الهجوم أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن دينكو بليشيتش المدير الفني لـ النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتواجد في الهجوم: كريستيانو رونالدو، وبجوار البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويظهر الإسباني ألفارو جونزاليس في عمق الدفاع، ويحضر البرازيلي لويز جوستافو في خط الوسط.

ويتأهل الفائز لمواجهة الهلال في المباراة النهائية بعد أن تغلب الزعيم على اتحاد جدة أمس الأحد في نصف النهائي الأول.

تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلمان الغنام - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - لويس جوستافو

الهجوم: عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو