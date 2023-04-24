خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بإغلاق قضية حق رعاية التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن فيفا أخطر الزمالك بإغلاق قضية مستحقات رعاية سيف الجزيري لنادي الإفريقي التونسي.

وذلك بعدما سدد الأبيض كامل المبلغ المستحق وقيمته 838 ألف جنيه.

سيف الجزيري البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف الزمالك مطلع عام 2021 قادما من المقاولون العرب على سبيل الإعارة.

قبل أن يفعل الزمالك بند شراء اللاعب من المقاولون.

ولعب الجزيري مع الزمالك الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وبدأ الجزيري مسيرته في الدوري المصري مع فريق طنطا ثم انضم إلى المقاولون العرب واستقر بيه المطاف مع الزمالك حاليا.