خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بإغلاق قضية حق رعاية التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن فيفا أخطر الزمالك بإغلاق قضية مستحقات رعاية سيف الجزيري لنادي الإفريقي التونسي.

وذلك بعدما سدد الأبيض كامل المبلغ المستحق وقيمته 838 ألف جنيه.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: رئيس الوداد يتدخل لإنهاء خلاف بين أوناجم وجاريدو 4 لاعبين من الأهلي في تشكيل كاف لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيف الجزيري البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف الزمالك مطلع عام 2021 قادما من المقاولون العرب على سبيل الإعارة.

قبل أن يفعل الزمالك بند شراء اللاعب من المقاولون.

ولعب الجزيري مع الزمالك الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وبدأ الجزيري مسيرته في الدوري المصري مع فريق طنطا ثم انضم إلى المقاولون العرب واستقر بيه المطاف مع الزمالك حاليا.

الزمالك سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
4 لاعبين من الأهلي في تشكيل كاف لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية - حكم جابوني لمواجهة الإياب بين بيراميدز ومارومو جالانتس إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري مران الزمالك - زيزو وشلبي يواصلان التأهيل.. وجلسة من أوسوريو مع رباعي الفريق باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو الكونفدرالية - في الـ+90.. بيراميدز يتعادل مع مارومو جالنتس والحسم في جنوب إفريقيا مران الأهلي - اجتماع بين كولر والجهاز الفني.. وتصعيد عمر سيد معوض والتوأم انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(1) مارومو جالنتس
أخر الأخبار
زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل النصر - تاليسكا يجاور رونالدو في الهجوم أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين 21 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري 42 دقيقة | الكرة المصرية
زلزال سداسية نيوكاسل يطيح بـ ستيليني من تدريب توتنام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اشتعال النيران في طائرة فريق سيدات أرسنال دون خسائر بشرية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: رئيس الوداد يتدخل لإنهاء خلاف بين أوناجم وجاريدو ساعة | الكرة الإفريقية
بعدما فقد النظر بإحدى عينيه مؤقتا.. جواد الياميق يطمئن الجمهور عليه ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: فريق إندونيسي مهتم بضم جيمس رودريجيز ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 4 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟