اشتعال النيران في طائرة فريق سيدات أرسنال دون خسائر بشرية

واجه فريق أرسنال للسيدات، ليلة عصيبة مساء الأحد، بسبب اشتعال النيران في جناح الطائرة التي كان مقررًا لها إعادة البعثة إلى لندن.

وخاض أرسنال ذهاب دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام فولفسبورج أمس الأحد، وكان مقررًا أن يطير إلى لندن في نفس اليوم.

لكن بينما كانت الطائرة في طريقها إلى الإقلاع، دخل طائر في المحرك الأيسر، مما أشعل النيران مباشرةً في الجناح.

وقرر الطيار إلغاء الإقلاع على الفور، وإخلاء الطائرة من كل راكبيها، ليبيت فريق أرسنال ليلته في مدينة براونشفايج الألمانية.

وعاد أرسنال هذا الصباح إلى لندن، ونشر النادي بيانًا رسميًا طمأن فيه على سلامة البعثة.

وتعادل فريق سيدات أرسنال أمام فولفسبورج بهدفين لكل طرف، رغم تأخره بهدفين دون رد في أول 24 دقيقة.

وتقام مباراة الإياب يوم الإثنين 1 مايو المقبل، لحسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق لـ أرسنال التتويج بدوري أبطال أوروبا للسيدات مرة وحيدة، كان ذلك عام 2007.

ويلتقي الفائز من أرسنال وفولفسبورج، بالفائز من برشلونة وتشيلسي طرفي نصف النهائي الآخر.

وفاز برشلونة ذهابًا في لندن بهدفٍ دون رد، ووضع قدمًا في المباراة النهائية.