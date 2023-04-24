بعدما فقد النظر بإحدى عينيه مؤقتا.. جواد الياميق يطمئن الجمهور عليه

طمأن جواد الياميق مدافع منتخب المغرب وفريق بلد الوليد الإسباني جمهوره بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد جيرونا.

جواد الياميق النادي : ريال بلد الوليد المغرب

وكتب الياميق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمد لله والشكر لله الفحوصات الطبية جاءت إيجابية ومطمئنة لغاية".

وأضاف "أود أن أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر على المتابعة والاهتمام وكذلك على كل رسائل الدعم التي وصلت إلى قلبي، ومهما قلت لن أوفيكم حقكم".

ونُقل جواد الياميق إلى المستشفى، بعد مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

ونشرت إذاعة "كادينا كوبي" مقطع فيديو لسيارة إسعاف تغادر ملعب خوسيه زوريا.

وأوضحت الإذاعة أن الياميق لا يرى في إحدى العينين، وبالتالي نُقل إلى المستشفى ليخضع لفحوصات.

وخرج الياميق في الدقيقة 64 من مباراة فريقه بلد الوليد أمام جيرونا اليوم السبت.

وظهر المدافع المغربي بضماضة على العين اليمنى خلال اللحظات الأخيرة من المباراة.

وظهر جواد الياميق بمستوى مميز في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب المغرب وقاد أسود الأطلس للحصول على المركز الرابع في أبرز إنجاز إفريقي وعربي في المونديال.

وفاز بلد الوليد على جيرونا بهدف وحيد في الجولة 30 للدوري الإسباني، وأنعش آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

الياميق (31 عامًا) كان أحد عناصر منتخب المغرب الذي حصد المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وانضم الياميق إلى بلد الوليد في صيف 2020 قادمًا من جنوى الإيطالي.

وخاض الياميق 19 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجّل هدفًا مارادونيًا في الجولة الماضية أمام فياريال.