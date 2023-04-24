بعدما فقد النظر بإحدى عينيه مؤقتا.. جواد الياميق يطمئن الجمهور عليه

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - جيرو - جواد الياميق

طمأن جواد الياميق مدافع منتخب المغرب وفريق بلد الوليد الإسباني جمهوره بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد جيرونا.

جواد الياميق

النادي : ريال بلد الوليد

المغرب

وكتب الياميق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمد لله والشكر لله الفحوصات الطبية جاءت إيجابية ومطمئنة لغاية".

وأضاف "أود أن أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر على المتابعة والاهتمام وكذلك على كل رسائل الدعم التي وصلت إلى قلبي، ومهما قلت لن أوفيكم حقكم".

أخبار متعلقة:
أستون فيلا ينتظر رقما لم يتحقق منذ 40 عاما أمام فولام وكيله: إيمرسون رويال ملائم لـ ريال مدريد.. نريده في نادٍ ينافس على الألقاب

ونُقل جواد الياميق إلى المستشفى، بعد مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

ونشرت إذاعة "كادينا كوبي" مقطع فيديو لسيارة إسعاف تغادر ملعب خوسيه زوريا.

وأوضحت الإذاعة أن الياميق لا يرى في إحدى العينين، وبالتالي نُقل إلى المستشفى ليخضع لفحوصات.

وخرج الياميق في الدقيقة 64 من مباراة فريقه بلد الوليد أمام جيرونا اليوم السبت.

وظهر المدافع المغربي بضماضة على العين اليمنى خلال اللحظات الأخيرة من المباراة.

وظهر جواد الياميق بمستوى مميز في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب المغرب وقاد أسود الأطلس للحصول على المركز الرابع في أبرز إنجاز إفريقي وعربي في المونديال.

وفاز بلد الوليد على جيرونا بهدف وحيد في الجولة 30 للدوري الإسباني، وأنعش آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

الياميق (31 عامًا) كان أحد عناصر منتخب المغرب الذي حصد المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وانضم الياميق إلى بلد الوليد في صيف 2020 قادمًا من جنوى الإيطالي.

وخاض الياميق 19 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجّل هدفًا مارادونيًا في الجولة الماضية أمام فياريال.

منتخب المغرب بلد الوليد جواد الياميق
نرشح لكم
وكيله: إيمرسون رويال ملائم لـ ريال مدريد.. نريده في نادٍ ينافس على الألقاب مدرب جيرونا: أتمنى تأهل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد ميسي ليس وحده.. أوباميانج مرشح للعودة إلى برشلونة قائمة ريال مدريد - غياب بنزيمة وهازارد أمام جيرونا.. وضم أريباس مؤتمر أنشيلوتي: عودة ميسي إلى برشلونة ليست مشكلتي.. ولذلك لا أتحدث مع هازارد بعد اقترابه من لقب الدوري أكثر.. برشلونة يقترب من تحطيم رقمين أوروبيين سبورت تكشف السبب الحقيقي لزيارة ميسي إلى برشلونة تشافي: بيدري يحسن كل شيء يلمسه ويغير شكل برشلونة
أخر الأخبار
زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل النصر - تاليسكا يجاور رونالدو في الهجوم أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين 15 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري 36 دقيقة | الكرة المصرية
زلزال سداسية نيوكاسل يطيح بـ ستيليني من تدريب توتنام 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اشتعال النيران في طائرة فريق سيدات أرسنال دون خسائر بشرية 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: رئيس الوداد يتدخل لإنهاء خلاف بين أوناجم وجاريدو ساعة | الكرة الإفريقية
بعدما فقد النظر بإحدى عينيه مؤقتا.. جواد الياميق يطمئن الجمهور عليه ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: فريق إندونيسي مهتم بضم جيمس رودريجيز ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 4 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟