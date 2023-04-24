تقرير: فريق إندونيسي مهتم بضم جيمس رودريجيز

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - أولمبياكوس

ارتبط اسم الكولومبي جيمس رودريجيز، بالانضمام إلى صفوف بيرسيب باندونج الإندونيسي في صفقة انتقال حر.

خاميس رودريجيز

النادي : لاعب حر

وذكرت موقع TribunNews الإندونيسي أن بيرسيب باندونج يفكر في التحرك لضم جيمس.

وفسخ جيمس عقده مؤخرا مع أولمبياكوس اليوناني الذي لعب في صفوفه منذ يناير الماضي.

وذكرت تقارير صحفية في وقتٍ سابق أن بشكتاش التركي، وبوتافوجو البرازيلي، يفكران في ضم جيمس.

لكن بيرسيب باندونج دخل في الصورة، ويسعى لتكرار صفقاته الكبيرة على غرار مايكل إيسيان وكارلتون كول في 2017.

ويشرف على تدريب بيرسيب باندونج، الإسباني لويس ميا، وهو لاعب سابق في برشلونة وريال مدريد وفالنسيا ومنتخب إسبانيا، ووالد لويس ميا لاعب خيتافي الحالي.

وفاز بيرسيب باندونج بالدوري الإندونيسي مرتين، آخرها في 2014، وحل وصيفًا الموسم الماضي.

كما وصل بيرسيب باندونج إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 1995 كأفضل إنجاز قاري له.

ويشارك بيرسيب باندونج في كأس الاتحاد الآسيوي 2023\2024 من الدور التمهيدي.

وسبق لـ جيمس أن لعب في صفوف بورتو، وموناكو، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ، وإيفرتون، والريان القطري.

وتألق جيمس في كأس العالم 2014 وحصد جائزة هداف البطولة وقاد بلاده كولومبيا إلى ربع النهائي.

جيمس رودريجيز
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