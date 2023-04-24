دوري NBA - جولدن ستيت يعادل السلسلة مع سكرامنتو.. وبوسطن يقترب من التأهل

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 17:29

كتب : عمرو عبد المنعم

ستيفن كيري

نجح جولدن ستيت واريورز حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA في معادلة سلسلة الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية أمام سكرامنتو كينجز.

وفاز جولدن ستيت على سكرامنتو في المباراة الرابعة بين الفريقين بنتيجة 126-125 ضمن منافسات القسم الغربي.

لتصبح نتيجة السلسلة الآن التعادل بين الفريقين 2-2، وتنتقل المواجهة الخامسة بينهما إلى ملعب سكرامنتو.

وتغلب جولدن ستيت على سكرامنتو في المباراتين الثالثة والرابعة على صالة تشيز سينتر معقل الفريق حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة.

شهدت المباراة تألق ستيفن كيري أسطورة جولدن ستيت الذي سجل 32 نقطة، كما سجل كلاي تومسون 26 نقطة.

ومن جانب سكرامنتو واصل دي آرون فوكس تألقه وسجل 38 نقطة في المباراة.

وتقام المباراة الخامسة بين الفريقين في الرابعة من فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

في مباراة أخرى نجح مينيسوتا تمبرولفز في تحقيق أول فوز له أمام دينفر ناجتس.

وفاز مينيسوتا على دينفر بنتيجة 114-108، لتصبح نتيجة السلسلة الآن تقدم دينفر ناجتس بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.

وفي المنطقة الشرقية فاز نيويورك نيكس على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 102-93، ليتقدم في السلسلة بينهما بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.

كذلك اقترب بوسطن سيلتيكس وصيف الموسم الماضي من التأهل لنصف نهائي المنطقة الشرقية بعدما فاز على أتالانتا هوكس بنتيجة 129-121، لتصبح نتيجة السلسلة تقدم سيلتيكس بنتيجة 3-1.

عودة يانيس

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وتأكدت عودة يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس إلى فريقه أمام ميامي هيت بعدما تعرض للإصابة في أولى مباريات السلسلة.

ويتقدم الآن ميامي بنتيجة 2-1 في السلسلة على ميلوكي باكس.

وتقام اليوم أيضا المواجهة المرتقبة بين لوس أنجلوس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس ضد ممفيس جريزليس.

ونجح ليكرز في التقدم في السلسلة بنتيجة 2-1 بعدما فاز في المباراة الثالثة بينهما.

NBA ستيفن كيري جولدن ستيت واريورز
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