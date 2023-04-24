مدرب جيرونا: أتمنى تأهل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

ميتشل

اعترف ميتشل المدير الفني لـ جيرونا، أنه يتمنى تأهُل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل جيرونا نظيره ريال مدريد غدًا الثلاثاء في الجولة 31 للدوري الإسباني على ملعب مونتيليفي في إقليم كتالونيا.

وقال ميتشل عن مباراة نصف نهائي دوري الأبطال: "ستكون مباراة صعبة للفريقين، إنه نهائي مبكر. نحن في جيرونا نشكّل جزءًا من مجموعة سيتي لكرة القدم، ولأجل علاقتي بـ بيب جوارديولا وشقيقه بيري، فإني أتمنى أن يتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي".

واستدرك: "لكن لدي أصدقاء أيضًا في ريال مدريد، إنه نادٍ إسباني ولو فاز في النهاية فلن يكون ذلك سيئًا بالنسبة لي، لكني أفضّل وصول مانشستر سيتي للنهائي".

وتستحوذ مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لـ مانشستر سيتي على 47% من أسهم نادي جيرونا.

كما يمتلك بيري جوارديولا، شقيق بيب جوارديولا، نسبة من أسهم نادي جيرونا، وهو رئيس مجلس إدارة النادي.

وتحوّل ميتشل للحديث عن منافسه: "ريال مدريد حاليًا يلعب في كل البطولات الممكنة ويظهر بمستوى عالٍ، مباراة الغد ستكون معقّدة للغاية، من الصعب حاليا الفوز على ريال مدريد، لكن لدينا فرصتنا أمام جماهيرنا لتقديم مباراة كبيرة".

وأضاف: "ريال مدريد يلعب لأجل الفوز دائمًا، وفي المباريات الأخيرة ظهروا بمستوى مرتفع للغاية، ولديهم لاعبين في مستوى مميز حاليًا مثل أسينسيو ورودريجو وفينيسيوس".

وأتم: "صحيح أن ريال مدريد يبتعد عن الصدارة بـ 11 نقطة، ولكن يتبقى 8 جولات ويمكن أن يحدث أي شيء، لا أحد سيفكر أن الدوري حُسم بالفعل".

ويمتلك ريال مدريد 65 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما يتواجد جيرونا في المركز 11 برصيد 38 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ريال مدريد مانشستر سيتي جوارديولا دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني جيرونا
نرشح لكم
بعدما فقد النظر بإحدى عينيه مؤقتا.. جواد الياميق يطمئن الجمهور عليه وكيله: إيمرسون رويال ملائم لـ ريال مدريد.. نريده في نادٍ ينافس على الألقاب ميسي ليس وحده.. أوباميانج مرشح للعودة إلى برشلونة قائمة ريال مدريد - غياب بنزيمة وهازارد أمام جيرونا.. وضم أريباس مؤتمر أنشيلوتي: عودة ميسي إلى برشلونة ليست مشكلتي.. ولذلك لا أتحدث مع هازارد بعد اقترابه من لقب الدوري أكثر.. برشلونة يقترب من تحطيم رقمين أوروبيين سبورت تكشف السبب الحقيقي لزيارة ميسي إلى برشلونة تشافي: بيدري يحسن كل شيء يلمسه ويغير شكل برشلونة
أخر الأخبار
زميله السابق يكشف مفاجأة: حلم صلاح أن يكون أسطورة ليفربول منذ 2015 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل النصر - تاليسكا يجاور رونالدو في الهجوم أمام الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين 22 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - بعد سداد المبلغ بالكامل.. فيفا يخطر الزمالك بإغلاق قضية رعاية الجزيري 43 دقيقة | الكرة المصرية
زلزال سداسية نيوكاسل يطيح بـ ستيليني من تدريب توتنام 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اشتعال النيران في طائرة فريق سيدات أرسنال دون خسائر بشرية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: رئيس الوداد يتدخل لإنهاء خلاف بين أوناجم وجاريدو ساعة | الكرة الإفريقية
بعدما فقد النظر بإحدى عينيه مؤقتا.. جواد الياميق يطمئن الجمهور عليه ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: فريق إندونيسي مهتم بضم جيمس رودريجيز ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور 4 غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟