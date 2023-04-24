مدرب جيرونا: أتمنى تأهل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

اعترف ميتشل المدير الفني لـ جيرونا، أنه يتمنى تأهُل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل جيرونا نظيره ريال مدريد غدًا الثلاثاء في الجولة 31 للدوري الإسباني على ملعب مونتيليفي في إقليم كتالونيا.

وقال ميتشل عن مباراة نصف نهائي دوري الأبطال: "ستكون مباراة صعبة للفريقين، إنه نهائي مبكر. نحن في جيرونا نشكّل جزءًا من مجموعة سيتي لكرة القدم، ولأجل علاقتي بـ بيب جوارديولا وشقيقه بيري، فإني أتمنى أن يتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي".

واستدرك: "لكن لدي أصدقاء أيضًا في ريال مدريد، إنه نادٍ إسباني ولو فاز في النهاية فلن يكون ذلك سيئًا بالنسبة لي، لكني أفضّل وصول مانشستر سيتي للنهائي".

وتستحوذ مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لـ مانشستر سيتي على 47% من أسهم نادي جيرونا.

كما يمتلك بيري جوارديولا، شقيق بيب جوارديولا، نسبة من أسهم نادي جيرونا، وهو رئيس مجلس إدارة النادي.

وتحوّل ميتشل للحديث عن منافسه: "ريال مدريد حاليًا يلعب في كل البطولات الممكنة ويظهر بمستوى عالٍ، مباراة الغد ستكون معقّدة للغاية، من الصعب حاليا الفوز على ريال مدريد، لكن لدينا فرصتنا أمام جماهيرنا لتقديم مباراة كبيرة".

وأضاف: "ريال مدريد يلعب لأجل الفوز دائمًا، وفي المباريات الأخيرة ظهروا بمستوى مرتفع للغاية، ولديهم لاعبين في مستوى مميز حاليًا مثل أسينسيو ورودريجو وفينيسيوس".

وأتم: "صحيح أن ريال مدريد يبتعد عن الصدارة بـ 11 نقطة، ولكن يتبقى 8 جولات ويمكن أن يحدث أي شيء، لا أحد سيفكر أن الدوري حُسم بالفعل".

ويمتلك ريال مدريد 65 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما يتواجد جيرونا في المركز 11 برصيد 38 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.