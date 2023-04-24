ميسي ليس وحده.. أوباميانج مرشح للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام برشلونة باستعاده مهاجمه السابق بيير إيميريك أوباميانج لاعب تشيلسي الحالي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو إن أوباميانج يتواجد على قائمة برشلونة لخيارات المهاجم البديل في الموسم المقبل.

ومن المنتظر رحيل أوباميانج عن تشيلسي، بعد موسم واحد من انتقاله إلى صفوفه، ويتوقف انتقاله إلى برشلونة على موقف سلم الرواتب وقواعد الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.

ولا يزال البرازيلي فيتور روكي مهاجم أتلتيكو بارانينسي البالغ من العمر 18 عاما، هو الهدف الرئيسي للفريق الكتالوني، ولكن سعره المرتفع يعقد الأمور.

يتزامن ذلك مع تقارير عدة تتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى ملعب كامب نو مرة أخرى، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

واتجه أوباميانج إلى ستامفورد بريدج في الصيف الماضي، بعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ إلى برشلونة.

ولكن البلوز تعرضوا لهزات عديدة، بعد إقالة المدرب توماس توخيل وتعيين جراهام بوتر مدرب برايتون السابق، والذي انتهت تجربته بإقالته والفريق في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي.

ويقود تشيلسي حاليا فرانك لامبارد بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

أيضا تعرض أوباميانج للاستبعاد من قائمة تشيلسي الأوروبية في النصف الثاني من الموسم.

وغادر تشيلسي دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد ريال مدريد حامل اللقب.

وكان أوباميانج قد لعب في صفوف برشلونة لستة أشهر من يناير 2022 لصيف العام ذاته، قادما من أرسنال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده.