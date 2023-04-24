قائمة ريال مدريد - غياب بنزيمة وهازارد أمام جيرونا.. وضم أريباس

يغيب الثنائي كريم بنزيمة وإدين هازارد عن مواجهة ريال مدريد لفريق جيرونا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا غدا الثلاثاء.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزلا - ناتشو فيرنانديز

الوسط: أوريليان تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - ماريو مارتن - سيرخيو أريباس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز

وشهدت قائمة ريال مدريد أيضا غياب داني سيبايوس لاعب خط الوسط بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما يستمر غياب ديفيد ألابا عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

بينما انضم سيرخيو أريباس إلى قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة جيرونا.

ويتواجد جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة بعدما خسر مباراته الأخيرة ضد بلد الوليد.

أما ريال مدريد فحقق الفوز في آخر مباراتين خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.