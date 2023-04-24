مؤتمر أنشيلوتي: عودة ميسي إلى برشلونة ليست مشكلتي.. ولذلك لا أتحدث مع هازارد

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 14:39

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتقاده أن فارق النقاط الكبير في الدوري الإسباني لا يعكس فارق المستوى بين فريقه وبين برشلونة المتصدر، وذلك قبل مواجهة جيرونا ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "على مستوى جودة الفريقين فالفارق ليس 11 نقطة. لقد أظهرنا ذلك حين التقينا ببعضنا البعض".

وأضاف "تفاصيل صغيرة حددت شكل هذا الفارق الذي نريد تقليصه في المباريات المقبلة".

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والتقى الفريقان 5 مرات خلال الموسم الحالي، بدأها ريال مدريد بالفوز 3-1 في الدوري، ثم فاز برشلونة 3-1 في كأس السوبر و2-1 في الدور الثاني للدوري و1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي قلب ريال مدريد طاولته في الإياب بفوز كبير بنتيجة 4-0.

وعن لاعبه ماركو أسينسيو قال: "أحبه كثيرا كلاعب. لديه الخصائص التي يحبها العديد من المدربين والأندية. أتمنى أن يتمكن من البقاء معنا".

وينتهي عقد أسينسيو بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2023، وسط شائعات عن انتقاله إلى الغريم برشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

أما عن إدين هازارد قال أنشيلوتي: "نحن لا نتحدث كثيرا. لا أطلب من اللاعبين أن يأتون إليَّ ويتحدثون معي. إذا كان اللاعب بحاجة للحديث، فأنا متاح دائما".

وكان هازارد قد صرح سابقا عن علاقته بأنشيلوتي، حيث قال إنهما لا يتحدثان مع بعضهما البعض، وإنه يفتقد اللعب والمشاركة مع ريال مدريد، وهو ما رد عليه أنشيلوتي قائلا: "المهم أنه يحترمني".

وعن عودة ليونيل ميسي المحتملة إلى برشلونة قال: "يمكنه أن يفعل ما يريد. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي".

وأوضح "أنا أحب ميسي كلاعب، وهذا يمكن أن يكون جيدا بالنسبة للدوري الإسباني".

ولعب ميسي في صفوف الفريق الأول للنادي الكتالوني منذ 2004، واستمر معه حتى اضطر للرحيل بنهاية عقده في 2021 إثر الظروف الاقتصادية التي حالت دون تسجيله.

وأخيرا عن تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بشأن الشمس وحالة العشب أمام خيتافي قال: "كل الفرق تريد اللعب على ملعب جميل. نحن نعرف جيدا المشاكل التي نملكها هنا في سانتياجو بيرنابيو أيضا".

وأضاف "إننا لا نشكو ولكن نتأقلم. أرضية الملعب تعاني لدينا وسنصلحها في أقرب وقت ممكن".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة برصيد 76 نقطة.

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