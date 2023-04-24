توخيل وأسطورتي النادي.. شهر أمام ثلاثي بايرن ميونيخ لإنقاذ مناصبهم

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم توماس توخيل

يواجه توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ وأسطورتي النادي أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالحميدينش المدير الرياضي خطر الإقالة، حيث ستجتمع إدارة النادي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله في 22 مايو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، في ظل تراجع النتائج بالآونة الأخيرة.

وخسر بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بالخسارة أمام باير ليفركوزن، لتتم إقالة المدرب السابق يوليان ناجلزمان ويأتي توماس توخيل بدلا منه، ويبدأ ولايته الجديدة باستعادة الصدارة في الكلاسيكير بالفوز على بوروسيا دورتموند.

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ولكن بعد ذلك ساءت الأمور بشدة، حيث فقد بايرن الصدارة مرة أخرى بالخسارة أمام ماينتس، بعد أن غادر دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي وكأس ألمانيا على يد فرايبورج.

ويقع تاريخ اجتماع الإدارة قبل 5 أيام من آخر مباريات الموسم في الدوري الألماني أمام كولن خارج الديار، لمناقشة مستقبل أوليفر كان وحسن صالحميديتش وتوماس توخيل.

أوليفر كان -53 عاما- هو حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، وتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في يوليو 2021، ويستمر عقده حتى نهاية عام 2024.

واستبعد الحارس السابق إمكانية استقالته من منصبه رغم الدعوات المستمرة.

أما صالحميديتش لاعب بايرن السابق البالغ من العمر 46 عاما، فقد تولى منصب المدير الرياضي في عام 2017.

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