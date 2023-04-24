كرة سلة - مؤتمر صحفي الثلاثاء لـ أجوستي وسيف سمير قبل انطلاق بطولة إفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL عن عقد مؤتمر صحفي لمدرب وقائد الأهلي غدا الثلاثاء.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات مجموعة النيل والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بصفته بطل الدوري المصري.

وينطلق المؤتمر الصحفي في صالة حسن مصطفى في الثالثة إلا ربع عصرا بحضور أجوستي بوش المدير الفني للأهلي وسيف سمير قائد الفريق.

وتقرر فتح تدريب النادي الأهلي أمام الصحفيين للحضور والتصوير.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق فيرافيارو الموزمبيقي يوم الأربعاء في تمام السادسة مساء.

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت عن الحصول على حقوق إذاعة منافسات البطولة.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.