بعد اقترابه من لقب الدوري أكثر.. برشلونة يقترب من تحطيم رقمين أوروبيين

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

برشلونة - أتليتكو مدريد

اقترب فريق برشلونة أكثر من لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما حقق الفوز على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل.

ووسع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة مع ريال مدريد أقرب منافسيه وقبل ثماني جولات من النهاية.

ويقترب النادي الكاتالوني من تحطيم رقمين قياسيين مع نهاية الموسم الجاري.

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ويأتي ذلك بعد أن نجح مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق في رفع رصيده إلى 23 مباراة بشباك نظيفة لمعادلة الرقم القياسي في تاريخ النادي.

وعادل تير شتيجن بذلك الرقم، ما حققه كلاوديو برافو في موسم 2014-2015 وبات الحارس الألماني على بعد مباراة واحدة للانفراد بالرقم القياسي.

رقمان أوروبيان

استقبل فريق برشلونة تسعة أهداف فقط في 30 مباراة خاضهم في الدوري الإسباني هذا الموسم وقبل ثماني جولات من النهاية.

ويقترب الفريق الكاتالوني من الرقم القياسي الأوروبي والمسجل باسم تشيلسي ويعود إلى موسم 2004 - 2005 عندما استقبل البلوز وقتها 15 هدفا فقط.

ويحتاج برشلونة ألا تستقبل شباكه إلا أقل من ستة أهداف فقط خلال الثماني مباريات المتبقية.

أما الرقم الثاني، فبعد أن وصل تير شتيجن إلى الرقم القياسي لنادي برشلونة في الحفاظ على الشباك نظيفة، بات الحارس الألماني قريبا من تحطيم الرقم الأوروبي.

ويعود الرقم أيضا إلى موسم 2004 - 2005 عندما حافظ تشيلسي وقتها على نظافة شباكه في 25 مباراة بمسابقة الدوري.

وبات شتيجن على بعد مباراتين فقط لمعادلة الرقم القياسي.

ويحل برشلونة ضيفا يوم الأربعاء على فريق رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة الدوري الإسباني تير شتيجن
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