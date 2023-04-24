ثلاثية جوارديولا الثانية.. 3 عقبات رئيسية أمام حلم مانشستر سيتي

ناديان في تاريخ الكرة الأوروبية حققا الثلاثية الأوروبية الغالية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) مرتين، وهما برشلونة وبايرن ميونيخ فقط.

برشلونة حقق ثلاثيتيه في 2009 و2015، بينما حققهما بايرن ميونيخ في 2013 و2020، وللمفارقة واجه كل منهما الآخر في طريق الثلاثيتين.

بيب جوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي هو صاحب الأولى مع برشلونة، في موسمه الأول على الإطلاق كمدرب لفرق أولى، والآن بعد 14 عاما، يقف على أعتاب الثانية في تاريخه، ليصبح المدرب الوحيد الذي حققها مرتين.

ولكن لإكمال المهمة، يواجه بيب عدة عقبات في الطريق، أكبرها هو الثلاثي الذي سيلاقيه تاليا في المسابقات الرئيسية الثلاث..

أرسنال في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والغريم مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال على الصدارة برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، يليه مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط (70 نقطة) من 30 مباراة، حيث يملك الفريق السماوي مباراتين مؤجلتين.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 26 أبريل.

الفوز بهذه المباراة يقلص الفارق إلى نقطتين، مع 6 نقاط متاحة من المؤجلتين، ليصبح لقب الدوري الثالث على التوالي أقرب من ذي قبل.

التعادل يترك مصير سيتي في يده، حيث يبقى الفارق على ما هو عليه، ويصبح فوزه باللقب مرهونا بانتصاره في مبارياته المتبقية دون النظر لنتائج أرسنال، أما الخسارة فستجعل اللقب مرهونا بتعثر أرسنال لاحقا.

المباريات المتبقية:

26 أبريل: مانشستر سيتي × أرسنال

30 أبريل: فولام × مانشستر سيتي

3 مايو: مانشستر سيتي × وست هام يونايتد

6 مايو: مانشستر سيتي × ليدز يونايتد

14 مايو: إيفرتون × مانشستر سيتي

21 مايو: مانشستر سيتي × تشيلسي

24 مايو: برايتون × مانشستر سيتي

28 مايو: برينتفورد × مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

سيد البطولة بـ 14 لقبا وحامل لقبها ريال مدريد هو العقبة الثانية في طريق ثلاثية مانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان يومي الثلاثاء 9 مايو والأربعاء 17 من الشهر ذاته، حيث يقام الذهاب في سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، ويقام لقاء الإياب على ملعب الاتحاد.

ويلعب الفائز منهما ضد الفائز من ميلان وإنتر في النهائي يوم 10 يونيو.

المواجهة ذاتها وقعت في الدور ذاته خلال الموسم الماضي، حيث فاز مان سيتي ذهابا في الاتحاد 4-3، ولكنه خسر في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-1.

ريال مدريد يطارد لقبه الخامس عشر، بينما يلعب مانشستر سيتي لتحقيق البطولة الأولى في تاريخه.

كأس الاتحاد الإنجليزي

دربي مانشستر سيُقام على ملعب ويمبلي يوم 3 يونيو بين أزرق المدينة وأحمرها.

مانشستر سيتي حسم تأهله بالفوز على شيفيلد بثلاثة أهداف دون رد.

فيما تمكن الشياطين الحمر من اجتياز برايتون بركلات الترجيح.

مانشستر يونايتد هو ثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 12 لقبا، آخرهم في 2016، وهو أول نهائي منذ خسارة نسخة 2018 أمام تشيلسي.

ويسعى يونايتد للاقتراب من أرسنال الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا.

أما مانشستر سيتي فهو يتقاسم المرتبة الخامسة مع نيوكاسل يونايتد وبلاكبرن روفرز، حيث فاز باللقب 6 مرات آخرها في 2019، ويرجع آخر نهائي خسره إلى 2013.

ويتطلع سيتي لتقاسم المرتبة الرابعة تاريخيا مع أستون فيلا باللقب السابع.