تمهيدا للاحتفال الأكبر.. استقبال حافل من جماهير نابولي لفريقها الفائز على يوفنتوس

آلاف من جماهير نابولي احتشدت في مطار المدينة منذ منتصف الليل، لاستقبال فريقها العائد من تورينو بالفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

جاء ذلك الانتصار بهدف متأخر في الدقيقة 94 سجله جياكومو راسبادوري، ليحسم قمة منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن قرابة 10 آلاف من مشجعي نابولي قد احتشدوا في مطار كابوديتشينو العسكري الذي هبطت به طائرة الفريق قرابة الساعة 2:20 صباح اليوم.

وهتفت الجماهير ورفعت الأعلام وقرعت الطبول وأطلقت الألعاب النارية، أثناء اتجاه اللاعبين إلى حافلتهم.

المناسبة ليست فقط الفوز على الغريم يوفنتوس، وليس انتصار الفريق الجنوبي على الشمالي، بل اقتراب حسم الدوري الإيطالي رسميا أيضا.

Oltre diecimila tifosi ad accogliere il Napoli in città dopo la vittoria contro la Juventus. La festa Scudetto è già iniziata 🎉🎉#sportitalia #napoli pic.twitter.com/LuQnxE8ayX — Sportitalia (@tvdellosport) April 24, 2023

وشارك عدد من اللاعبين على رأسهم الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين في الغناء مع الجماهير.

الغائب الوحيد عن هذه الاحتفالية كان المدرب لوتشيانو سباليتي الذي سافر مباشرة من تورينو إلى ميلانو لزيارة عائلته، ولكنه بالطبع قد يلحق بالاحتفال الأكبر..

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة من 31 مباراة، ما يعني أن الفارق صار 17 نقطة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه.

وإذا فاز نابولي على ساليرنيتانا في الجولة المقبلة (32) وفشل لاتسيو في الفوز على إنتر ميلان، يحسم نابولي لقب الدوري رسميا، حيث سيتسع الفارق لأكثر من 18 نقطة، وهو أقصى عدد متاح من آخر 6 جولات.