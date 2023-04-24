كرة طائرة - الكشف عن موعد نهائي كأس مصر.. والصالة المستضيفة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موعد منافسات نهائي كأس مصر للرجال.

وتستضيف الصالة الدولية لاتحاد الشرطة منافسات النهائي المقرر إقامته بين الأهلي والزمالك.

ويقام نهائي كأس مصر بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك حامل لقب النسختين الأخيرتين في المباراة النهائية.

بينما يتنافس فريقا بتروجت وطلائع الجيش على المركز الثالث.

وتقام المباراة الأولى من سلسلة نهائي كأس مصر يوم الخميس 27 أبريل الجاري.

ويواجه بتروجت فريق طلائع الجيش في السادسة مساء، بينما المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء.

أما المباراة الثانية فستكون في اليوم التالي يوم الجمعة 28 من شهر أبريل الجاري في نفس توقيتات مباريات اليوم الأول.

وحال كان هناك حاجة إلى مباراة فاصلة ستقام يوم الأحد 30 من شهر أبريل الجاري.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري خلال شهر أبريل الجاري.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة إفريقيا في منتصف مايو المقبل بدولة تونس.