كرة يد - اجتماع أول بين باستور ولاعبي المنتخب

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور

عقد خوان كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لرجال كرة اليد جلسة مع لاعبي المنتخب.

ويقيم منتخب مصر معسكرا في المركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 24 وحتى 30 أبريل الجاري.

واجتمع باستور صباح اليوم الإثنين مع لاعبي المنتخب في حضور الجهاز الفني.

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وشرح المدرب الإسباني برنامجه التدريبي للاعبين والمقرر تنفيذه خلال المعسكر الحالي.

ووصل باستور إلى مصر مساء أمس الأحد من أجل بداية مهمته بشكل رسمي مع الفراعنة.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة اليد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة المقبل من أجل تقديم باستور بشكل رسمي.

ويضم الجهاز الفني كل من هاني الفخراني مدرب عام، ومانويل سييرا مدرب حراس مرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إداري ومحمد شوقي طبيب المنتخب.

بينما محمد إمام محلل أداء ومانويل أورتيجا مدرب أحمال وإدواردو سكياردو محلل أداء.

وكان باروندو قد رحل عن قيادة منتخب مصر عقب منافسات كأس العالم في يناير الماضي.

وأتم الاتحاد المصري تعاقده مع باستور حتى نهاية أغسطس 2024 عقب منافسات أولمبياد باريس في نفس العام.

وسبق وتولى باستور قيادة منتخب إسبانيا خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

كما حقق باستور مع منتخب إسبانيا فضية يورو 2006 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

ويتولى باستور حاليا قيادة نادي سيجيد المجري وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأتم الاتحاد المصري اتفاقه مع باستور لقيادة منتخب مصر لمدة عام ينتهي بنهاية الدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وتم تحديد الهدف من تعاقد منتخب مصر مع باستور وهو تحقيق ميدالية خلال منافسات أولمبياد 2024 في باريس.

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