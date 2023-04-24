سبورت تكشف السبب الحقيقي لزيارة ميسي إلى برشلونة

أثارت زيارة ليونيل ميسي إلى برشلونة مزيد من التكهنات بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

ووصل ميسي رفقة عائلته إلى برشلونة هذا الأسبوع مع توقعات بشأن مفاوضات جديدة مع النادي بشأن العودة مجددا مع بداية الموسم المقبل.

ومن جانبها كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن السبب الحقيقي لعودة ميسي إلى برشلونة، هو الاستفادة من إجازة ليقضيها مع أسرته في منزلهم بالمدينة.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع عقد أي جلسات بين ميسي ومسؤولي برشلونة خلال فترة تواجده في كاتالونيا.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية.

وكشف التقرير عن اقتراب ميسي من الرحيل من نادي العاصمة الفرنسية مما يفتح الباب أمام تكهنات بعودته إلى برشلونة.

وشدد تقرير صحيفة سبورت أنه بالرغم من أن زيارة اللاعب لمدينة برشلونة ليس لها علاقة باحتمالية عودته مجددا، إلا أن هناك تفاؤلا متزايدا بشأن انضمام ميسي لبرشلونة.

وكان ميسي قد حقق لقب كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي ليحقق كل البطولات الممكنة.