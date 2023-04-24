رونالدو في الكأس وروما في الدوري الإيطالي.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

يخوض كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي مباراة نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الوحدة ضمن أبرز مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة الهلال في النهائي.

ويحل روما ضيفا على أتالانتا في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباريات أخرى ضمن منافسات الدوري البرتغالي والدوري التركي والدوري الإماراتي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023:

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × الوحدة

8 مساء - SSC Sport 1

الدوري الإيطالي

أتالانتا × روما

8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش × سبورتينج لشبونة

9:15 مساء - SSC Sport Extra 1

الدوري الإماراتي

خورفكان × الوحدة

4 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1 HD

عجمان × الظفرة

4 عصرا - أبو ظبي الرياضية HD 2

الجزيرة × البطائح

6:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 HD

دبا الفجيرة × النصر

6:45 مساء - أبو ظبي الرياضية HD 2

الدوري التركي

جيرسون سبور × إسطنبول باشاك شهير - 4 عصرا

أنطاليا سبور × سيفاس سبور - 7 مساء

فنرباهتشة - إسطنبول سبور - 7 مساء

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × الوحدة

8 مساء - SSC Sport 1

الدوري الإيطالي

أتالانتا × روما (20:45)

8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش × سبورتينج لشبونة

9:15 مساء - SSC Sport Extra 1

الدوري الإماراتي:

خورفكان × الوحدة

4 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1 HD

عجمان × الظفرة

4 عصرا - أبو ظبي الرياضية HD 2

الجزيرة × البطائح

6:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 HD

دبا الفجيرة × النصر

6:45 مساء - أبو ظبي الرياضية HD 2

الدوري التركي:

جيرسون سبور × إسطنبول باشاك شهير - 4 عصرا

أنطاليا سبور × سيفاس سبور - 7 مساء

فنرباهتشة - إسطنبول سبور - 7 مساء