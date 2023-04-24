كرة سلة - طرح تذاكر بطولة BAL عبر موقع تذكرتي.. وخصم لمدة يومين

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 00:32

كتب : هاني العوضي

فريق الأهلي - كرة سلة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL عن فتح حجز باب تذاكر مرحلة مجموعة النيل من البطولة والتي تقام في صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتم فتح باب حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي بشرط استخراج بطاقة المشجع لكل فرد من الجمهور.

ويمكن للجمهور الاستفادة بخصم وقت شراء التذاكر حتى يوم 26 أبريل الجاري.

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ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بصفته بطلا للدوري المصري.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وتنطلق منافسات المجموعة في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.

الأهلي كرة سلة BAL
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