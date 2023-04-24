إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب التنسيق مع عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لمدة 3 مباريات.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وذلك بعد ضرب أحمد عبد الحكم مدافع سموحة بدون كرة خلال مباراة الفريقين في الجولة 26 من الدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة 26 من الدوري والتي جاءت كالآتي:

إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب إنبى مباراة للطرد لسابق إنذاره.

إيقاف كل من على فتحى وإسلام جمال ثنائي فريق أسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثانى منع فرصة محققة.

إيقاف محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره.

إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم.

توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان 19 مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعى تجاه الحكم.

إيقاف معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

إيقاف حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.