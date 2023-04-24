إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات ضمن عقوبات الجولة 26 للدوري

الإثنين، 24 أبريل 2023 - 00:02

كتب : بسام أبو بكر

محمد الشناوي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب التنسيق مع عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لمدة 3 مباريات.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وذلك بعد ضرب أحمد عبد الحكم مدافع سموحة بدون كرة خلال مباراة الفريقين في الجولة 26 من الدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة 26 من الدوري والتي جاءت كالآتي:

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الأهلي محمد الشناوي رابطة الأندية
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