مران الزمالك - زيزو وشلبي يواصلان التأهيل.. وجلسة من أوسوريو مع رباعي الفريق

واصل مصطفى شلبي وأحمد مصطفى "زيزو" ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي المخصص لهما، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، طبقا للبرنامج التأهيلي المخصص لهما في ظل تعرضهما للإصابة.

ويعاني :زيزو" من إصابة بالتواء في كاحل القدم، في حين يعاني مصطفى شلبي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وبدأ عمرو السيسي المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي.

وخاض اللاعب مجموعة من التدريبات الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك في ظل تعرضه للإصابة بالركبة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران

وعقد أوسوريو جلسات منفردة مع سامسون إكنيولا ومحمود شبانة وسيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد، رباعي القلعة البيضاء خلال مران اليوم.

وشهدت الجلسات شرح بعض المهام المطلوب تنفيذها خلال التدريبات بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة استعدادا للمباريات المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية على هامش التدريبات، وأدى لاعبو الفريق فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ببداية المران، قبل خوض فقرة تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدون الكرة.

وحرص أوسوريو على شرح مجموعة من التدريبات البدنية وكيفية تنفيذها لتحقيق أفضل استفادة للاعبين من الناحية البدنية.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية في نهاية المران، وشهدت شرح وتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تصحيح الأخطاء الخاصة بالجانب الدفاعي والتركيز على كيفية التعامل مع الهجمات المرتدة من المنافس.