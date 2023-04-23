دربي منتظر في النهائي.. خطأ حجازي يقصي الاتحاد من كأس خادم الحرمين أمام الهلال

صعد نادي الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على اتحاد جدة بهدف دون مقابل.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 106، لعب موسى ماريجا عرضية أخطأ احمد حجازي في تشتيتها لتسكن الشباك.

وبذلك يصعد الهلال لنهائي الكأس للمرة الـ18 في تاريخه، معادلا رقم الثنائي الاتحاد والأهلي كأكثر الأندية بلوغا للمباراة النهائية.

ويمتلك الهلال تسعة ألقاب للكأس وهو نفس رصيد الاتحاد في المركز الثاني، خلف الأهلي الأكثر تتويجا بـ13 لقبا.

ويلعب الهلال مع الفائز من النصر والوحدة في المباراة النهائية.

ولعب اتحاد جدة 28 مباراة بين الدوري والكأس والسوبر، خسر في اثنتين منها، كانا أمام الهلال.

يذكر أن اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف مع مباراة أقل للعميد.