التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94

أصبح نابولي قريبا من حسم لقب الدوري الإيطالي أكثر من أي وقت مضى بعدما حقق فوزا قاتلا خارج ملعبه أمام يوفنتوس بهدف دون رد.

وفاز نابولي على يوفنتوس بهدف في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 94 عن طريق جياكومو راسبادوري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 17 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 59 في المركز الثالث، وذلك بعدما استعاد الـ15 نقطة المخصومة منه من قبل الاتحاد الإيطالي بسبب مخالفات التعاقدات.

ونجح لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي في تحقيق فوزه الأول على ملعب يوفنتوس خلال مسيرته التدريبية.

وينتظر نابولي التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ.

وقد يتوج نابولي باللقب بشكل رسمي في الجولة المقبلة في حالة فوزه على ساليرنيتانا وتعثر لاتسيو أمام إنتر ميلان.

ولم يحقق نابولي الدوري الإيطالي منذ موسم 1989-1990 الذي فاز به تحت قيادة الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

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