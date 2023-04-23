كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة

الأحد، 23 أبريل 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتخطى مانشستر يونايتد نظيره برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها رياض محرز.

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وللمرة الأولى سيلتقي قطبا مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 3 يونيو المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد ويمبلي.

ولم يتم تحديد الموعد النهائي للمباراة، ولكن الأقرب هو الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

يذكر أن مانشستر سيتي انتصر في ذهاب الموسم الحالي في الدوري بستة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يفوز مانشستر يونايتد إيابا في أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد.

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