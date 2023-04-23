دربي في نهائي الكأس - مارش ينجز مهمة دي خيا.. ويونايتد يتخطى برايتون بضربات الترجيح

تخطى مانشستر يونايتد منافسه برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وانتهى الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل دون أهداف قبل أن يفوز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

ووصل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية للمرة 21 في مسيرته، كأكثر الفرق وصولا للنهائي بالمشاركة مع أرسنال.

وضرب الشياطين الحمر موعدا مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية يوم 3 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

وللمرة الثالثة في تاريخ النادي، يصل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأسي الرابطة والاتحاد في نفس الموسم بعد 1982-1983 و1993-1994.

التشكيل

استعاد مانشستر يونايتد قائده برونو فيرنانديز بعد أن غاب عن مواجهة إشبيلية الأخيرة في الدوري الأوروبي بسبب الإيقاف.

وبدأ الثنائي ماركوس راشفورد ولوك شاو في التشكيل الأساسي بعد التعافي من الإصابة والمشاركة كبديل أمام إشبيلية.

أحداث المباراة

سنحت لبرايتون أولى الفرص في الدقيقة السابعة من ضربة حرة مباشرة نفذها أليكسيس ماك أليستر وتصدى لها دي خيا بنجاح.

وعاد جوليو إنسيسو ليهدد مرمى دي خيا مجددا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها جاءت بجوار القائم مع الدقيقة 13.

وبعدها بثلاث دقائق، سدد ميتوما من على حدود منطقة الجزاء ولكنها لم تكن بالدقة الكافية لتتحول إلى ضربة مرمى.

رد مانشستر يونايتد جاء عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس روبرت سانشيز.

إنسيسو كرر محاولته مجددا في الدقيقة 32 بتسديدة من نفس المكان تقريبا على حدود منطقة الجزاء، ولكن محاولته جاورت القائم بقليل.

وأهدر برونو فرصة الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44 بعد تمريرة من كاسيميرو ليسدد من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم.

وعاد مارسيال ليهدر هدفا لمانشستر يونايتد بعد أن حاول استغلال تقدم سانشيز ليسدد فوق العارضة.

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول لعب راشفورد عرضية إلى إريكسن الذي سدد كرة سهلة تصدى لها سانشيز بقدمه.

وبدأ برايتون الشوط الثاني بقوة لينقذ ديفيد دي خيا فرصة هدف مؤكد من إنسيسو بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مع الدقيقة 56 لتخرج لضربة ركنية.

ولعب باسكال جروس عرضية من الضربة الركنية ارتقى لها ويلباك برأسية جاء بجوار القائم.

ورد مانشستر يونايتد عن طريق انطلاقة من أنتوني ثم تسديدة ضعيفة تصدى لها سانشيز بسهولة.

وتدخل بعدها إريك تين هاج بدخول فريد في مكان إريكسن مع الدقيقة 62، ليكرر بعدها أنتوني بتسديدته بنفس الطريقة بعدها بدقيقتين وتصدى لها سانشيز.

وأجرى بعدها روبيرتو دي زيربي أول تغييراته بدخول جويل فيلتمان في مكان إنسيسو.

وغادر ويلباك مصابا في الدقيقة 75 تاركا مكانه لدينيس أونداف.

وأنقذ دي خيا مانشستر من الهدف مرة أخرى بعد تصدي لتسديدة قوية من سولي مارش من على حدود منطقة الجزاء مع الدقيقة 83.

وتدخل تين هاج بعدها مجددا ليدخل جادون سانشو في مكان أنتوني مارسيال مع الدقيقة 85.

ودخل مارسيل سابيتزر في مكان أنتوني مع بداية الوقت الإضافي الأول.

ولعب البديل رأسية في الدقيقة 98 بعد عرضية من سانشو ولكنها جاءت فوق العارضة.

ودخل الثنائي تيريل مالاسيا وفاوت فيجورست مع الدقيقة 101 في مكان وان بيساكا وبرونو فيرنانديز.

وأنقذ سانشيز فرصة الهدف من ماركوس راشفورد بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تألق في إبعادها لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل.

وكاد راشفورد أن يسجل مجددا في الشوط الإضافي الثاني ولكن تسديدته مع الدقيقة 120 جاءت بجوار القائم.

وتوغل سولي مارش بنجاح في الدقيقة 119 ليلعب كرة عرضية اصطدمت بلوك شاو وجاءت في الشباك من الخارج لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضا.

وفي ضربات الترجيح نجح ستة لاعبين من كل فريق في التسجيل بنجاح قبل أن يطيح سولي مارش بالكرة خارج المرمى تماما ويسجل فيتكور ليندلوف ركلة صعود الشياطين الحمر إلى النهائي.