انتهت كأس خادم الحرمين - الاتحاد (0)-(1) الهلال.. الزعيم إلى النهائي

الأحد، 23 أبريل 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

الهلال والنصر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة اتحاد جدة ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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إلى الوقت الإضافي

بداية الشوط الثاني

نصف ساعة مرت دون أي تسديدة على مرمى الفريقين

بداية المباراة

الاتحاد الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين
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