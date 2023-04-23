انتهت كأس خادم الحرمين - الاتحاد (0)-(1) الهلال.. الزعيم إلى النهائي
الأحد، 23 أبريل 2023 - 19:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة اتحاد جدة ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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إلى الوقت الإضافي
بداية الشوط الثاني
نصف ساعة مرت دون أي تسديدة على مرمى الفريقين
بداية المباراة
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